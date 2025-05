Durante le interviste, un mosaico di ricordi

Abbiamo chiesto ai nonni se avessero qualche aneddoto da raccontarci. C’è chi ha raccontato di aver tenuto in braccio un Koala in Australia all’età di otto anni; una nonna ha ripercorso la sua prima gita al lago Maggiore, ricordandosi anche il suo outfit. Un’altra si ricorda dell’abito a quadretti bianchi e rossi, come quello di Brigitte Bardot. In una scuola i bagni non c’erano, quindi a turno si andava in cortile a fare la pipì. Altri si svegliavano all’alba per fare i compiti, mentre un altro intervistato ci dice che aveva paura degli aeroplani e quando li sentiva scappava di casa. Una bisnonna per non fare arrivare tardi uno dei nostri nonni, spostava in avanti le lancette dell’orologio. Per cresimarsi, un nonno dal suo paese è andato a Imola su un calesse guidato dalla sua mamma. Tra gli altri aneddoti: "Mi piaceva fare il capoclasse per girare la scuola". "Ricordo l’eclissi del ‘59, noi tutti in cortile a guardare il sole sparire attraverso un vetro affumicato".