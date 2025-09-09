Duse, stagione a sipario sempre aperto

Novantasette titoli per quasi duecento alzate di sipario in una stagione. Il dato è diventato centrale ieri alla presentazione della programmazione completa del Duse (i quattordici spettacoli di prosa erano stati annunciati a giugno) perché è testimone, come ha detto l’assessore alla cultura Daniele Del Pozzo, della ricchezza e della vivacità di un palcoscenico che sa coltivare pubblici diversi. Dunque non solo prosa (cartellone per il quale gli abbonamenti sono al momento 1.250 e che vede lo slittamento de ‘La guerra com’è’ con Elio Germano da gennaio a marzo), ma anche teatro contemporaneo e femminile, danza e concerti. Il Duse, ricorda il presidente del cda Walter Mramor, è stato riconosciuto dal Ministero primo teatro italiano per ospitalità e il risultato è rilevante se si pensa solo 13 anni fa questo spazio sembrava destinato a scomparire.

Qualche cenno sulla programmazione (di cui Qn-il Resto del Carlino è media partner) che apre il 21 settembre e termina il 23 maggio. La scena contemporanea (’Duseoltre’) propone intanto gli ‘assoli’ dell’attivista Nicolò Govoni e dello scrittore Francesco Piccolo a cui seguono gli spettacoli ‘A Mirror’ (fra gli interpreti Claudio Greg Gregori) e ‘Festa’ della visionaria compagnia berlinese Famille Floz che da tempo il pubblico italiano ha imparato ad amare. Sul complicato rapporto fra l’uomo e la tecnologia indaga invece Andrea Pezzi in ‘Intelligenza naturale’.

La rassegna ‘Il teatro delle donne’ offre cinque nomi consolidati. Si comincia con Anna Della Rosa e il suo collaudatissimo ‘Accabadora’ dal romanzo di Michela Murgia e si prosegue con ‘Il sen(n)o’ di Monica Dolan interpretato da Lucia Mascino sul tema dell’esposizione precoce dei giovanissimi alla sessualizzazione. Concita De Gregorio, affiancata dalla cantautrice Erica Mou, racconta con ‘Un’ultima cosa’ cinque donne del ‘900 rimaste in ombra, mentre Arianna Porcelli Safonov in ‘Odiario’ declina un inventario delle cose detestabili che siamo costretti a desiderare. Vanessa Scalera, dismessi i panni televisivi di Imma Tataranni, interpreta ‘La sorella migliore’, dramma familiare segnato dal senso di colpa.

Poi la danza. Si comincia con il classico ‘Romeo e Giulietta’ messo in scena dal Balletto del Sud e si finisce con l’omaggio ai Pink Floyd della MM Contemporary Dance Company di Michele Merola: il titolo ‘The Wall-Dance Tribute’ dice tutto. In mezzo una novità assoluta come ‘Play Dead’, performance del collettivo canadese People Watching imperniato su una cronaca surreale di vita familiare, e una conferma quale ‘Les Ballets Trockadero de Monte Carlo’. È tutto invece nel segno della musica pop degli anni Ottanta il Capodanno curato dalla Compagnia dell’Alba ‘80 voglia di ...’80’.

Gli appuntamenti fuori abbonamento (Duseextra) spaziano fra i generi più disparati. Ci sono ritorni di spettacoli fortunati come ‘La coscienza di Zeno’ con Alessandro Haber, ‘Liberidi liberida’ con Sabina Guzzanti e ‘Svelarsi’ diretto da Silvia Gallerano ma anche concerti di riguardo: Simone Cristicchi, Nathalie Lermitte, Luca Barbarossa... Curiosità: se si vuole sapere tutto della vita di Jo Bastianich, lui è sul palco per raccontarla. Il titolo? ‘Money’.

c. cum.