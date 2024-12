Dusko si presenta . Poi tutti a Vitoria

Oggi la Virtus partirà con destinazione Vitoria, dove domani affronterà il Baskonia. Prima dell’imbarco Dusko Ivanovic si presenterà alla città. Per uno strano gesto del destino il tecnico montenegrino farà il suo esordio sulla panchina bianconera in quella che è diventata la sua seconda casa avendo allenato la formazione basca dal 2000 al 2005 e dal 2008 al 2012 per poi tornarci in corsa nella passata stagione risollevandone le sorti. La dirigenza bianconera spera che metta a segno un miracolo simile anche con la V nera, anche se è molto complicato pensare che vi sia una così rapida e costante risalita della china che porti i bolognesi dall’attuale ultimo posto in classifica a quel decimo piazzamento che consentirebbe di prendere parte ai play-in. Resta l’assurdità di una agenda fitta di impegni tra campionato ed Eurolega che ha costretto la Virtus a consumare ieri sera la cena per gli auguri di Natale.