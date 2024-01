Dyadea si unisce al centro Santagostino

Maxi operazione in via di definizione, in queste settimane, nell’ambito della sanità privata. I centri medici Dyadea si sono uniti a quelli del circuito Santagostino, tramite un’operazione di fusione per incorporazione che rende l’unificazione delle due realtà sanitarie già vigente da questi primi giorni dell’anno. Santagostino, che conta su una rete di 39 poliambulatori presente da 14 anni nel nord e centro Italia, incorpora così i sei centri Dyadea, una realtà attiva dal 2011 e basata soprattutto su Bologna. Al momento le due realtà, benché unite, continuano a operare sotto le rispettive insegne.

"Con l’ampliamento della nostra rete potenziamo il nostro impegno a offrire servizi sanitari di eccellenza – fa sapere il centro Santagostino –. Grazie a questa unione, saremo in grado di essere ancora più vicino alle esigenze dei pazienti. I servizi saranno quelli di sempre: prelievi, esami diagnostici, visite specialistiche, interventi chirurgici in regime di day surgery, sedute odontoiatriche, cicli di riabilitazione e fisioterapia, consulti psicologici e altro ancora". Dyadea appartiene al gruppo Unipol che, negli ultimi anni, ha fortemente investito in aperture di nuovi poliambulatori e creato sinergie nel settore in altre città.

c. d.