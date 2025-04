E a Marzabotto verrà ricordato Papa Francesco

"Ricorderemo il Papa". A Monte Sole, nel comune di Marzabotto, confermati tutti gli eventi per la festa della Liberazione. "Per noi la festa della Liberazione rimane un momento fondamentale per la memoria democratica e antifascista del nostro Paese, così come deve essere per l’Italia tutta. Confermiamo quindi il programma del 25 aprile a Monte Sole, che si svolgerà ovviamente nel dovuto rispetto della giornata di lutto. Ricorderemo la figura di Papa Francesco durante il momento delle orazioni ufficiali, rimarcando il suo impegno per la pace e la difesa dei diritti umani, la giustizia sociale, valori che a Monte Sole difendiamo e diffondiamo ogni giorno, il 25 aprile con ancora più forza", spiegano Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, e Valter Cardi, presidente del comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto.

Il programma prevede la deposizione delle corone di primo mattino a Vado al monumento ai caduti e al sacrario di Marzabotto. Quindi, la funzione religiosa della Piccola famiglia dell’Annunziata a San Martino di Monte Sole e poi, sempre qui dalle 10.15, gli interventi che quest’anno per il 25 aprile portano a Monte Sole don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Prima di lui, tra i vari interventi, previsti anche quelli di Alessandro Borghi, presidente dell’Anpi di Marzabotto, e Michele de Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna. Nel mezzo, appunto, il ricordo di Papa Bergoglio.

Attesa inoltre per lo spettacolo della scuola secondaria ‘Dossetti’ di Marzabotto, della scopertura della targa “in ricordo di G.Pecorari, un amico di Monte Sole”, dei concerti di Primule rosse, Offlaga disco pax, Meganoidi e, a seguire, degli interventi sul palco di Nicola Borghesi, attore e registra di “25 aprile 2025”, Kejsi Hodo, Comitato dalla parte giusta della storia, Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna che parlerà del valore del ‘sì’ ai referendum di giugno, e infine di Andrea Boldrini del comitato “Federico Aldrovandi 2005-2025”. Il programma prevede anche laboratori per bambini, una installazione diffusa, un coro in concerto alla Scuola di pace, una ‘azione teatrale’ itinerante lungo i luoghi del memoriale fino a Casaglia, e la mostra fotografica “Monte sole sui sentieri della memoria”.