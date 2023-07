"È aberrante sostenere che Chiara voleva morire"

"Apprendere che la difesa dell’assassino di mia figlia abbia tentato di far cadere su Chiara la responsabilità di quello che è accaduto mi ha sconvolto. Secondo l’avvocato Tanja Fonzari lui avrebbe ammazzato Chiara con calci e coltellate per farle un piacere. Non è solo un ragionamento offensivo della memoria di mia figlia, ma è anche pericoloso". Vincenzo Gualzetti stava celebrando il funerale della sua amatissima moglie Giusi il giorno in cui sono state rese note le motivazioni con cui la Corte d’Appello ha confermato la condanna a 16 anni e 4 mesi per Andrea Iavarone. Il ragazzo, divenuto maggiorenne proprio nel giorno della condanna in Appello, aveva colpito Chiara con coltellate, finendola a calci, una domenica mattina, a pochi metri da casa sua, nel parco dell’Abbazia di Monteveglio. Era il 27 giugno del 2021: "E né lui, né la sua famiglia, si sono mai scusati. Hanno dimostrato dispiacere solo per loro stessi, per come sia cambiata la loro vita", dice ancora Gualzetti. "Chiara non ha mai espresso il desiderio di morire – continua papà Vincenzo –. Come tante adolescenti, cercava attenzione, anche con frasi di questo tenore. Ma utilizzare una depressione, una debolezza, per additare la responsabilità dell’omicidio alla mia Chiara è una cosa aberrante, per la memoria di mia figlia e anche per tutte le persone che convivono con un disagio. Ed è pericoloso: si giustifica l’omicidio".

Il passaggio a cui si riferisce Vincenzo Gualzetti è relativo alla prima delle impugnazioni alla sentenza di primo grado presenti nel ricorso dell’avvocato Fonzari in Appello. Un’impugnazione dove la difesa di Iavarone sosteneva che la mancanza di lividi e graffi sul corpo del killer sarebbe stata dimostrazione di un’"accettazione dell’aggressione, da parte della vittima, come se vi fosse un previo accordo tra i due". Insomma, per la difesa Chiara non avrebbe reagito, non si sarebbe mossa, non per lo choc e il dolore, ma per un accordo con il killer. "Io capisco il diritto alla difesa, il giocarsi tutto per tutto. Ma leggere nero su bianco simili mostruosità mi riempie di dolore e rabbia", dice ancora Vincenzo Gualzetti. Nel corpo della stessa impugnazione, la legale sosteneva anche come il ragazzo non fosse in sé la mattina dell’omicidio, circostanza che sarebbe stata comprovata "dal fatto che, sceso dalla bici, fumava una sigaretta e, nonostante non avesse fatto colazione, non provava quel solito giramento di testa che consegue al fumo a stomaco vuoto". Eccezioni respinte in pieno dalla Corte, per cui "risulta lapalissiano che Chiara non aveva nessuna reale intenzione di morire e nemmeno di farsi ferire, se non leggermente e sempre a scopo puramente dimostrativo". Quanto all’assenza di giramenti di testa nel killer, per la Corte "le osservazioni difensive appaiono, oltre che fuori luogo, inidonee a instillare il benché minimo dubbio o addirittura falsificatorie degli esiti delle indagini".

Nicoletta Tempera