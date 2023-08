E adesso arriva ‘Claudia’ La dedica alla Cardinale

E dopo la settimana di Nanni Moretti, inizia questa sera quella dedicata a Claudia Cardinale, sotto le stelle di piazza Maggiore. La retrospettiva Claudia! parte con La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini del 1961 (fu candidato alla Palma d’Oro a Cannes), che portò un premio speciale proprio all’attrice ai David di Donatello. La trama è costruita su una storia così "nostra", del resto Zerlini era bolognese, anche se da ragazzo va a vivere a Roma: si svolge infatti in estate tra Parma e la Riviera romagnola, con Aida Zepponi-Cardinale che è stata sedotta da Marcello-Corrado Pani, che ha conosciuto a Riccione, un dongiovanni che le ha fatto false promesse e, dopo essersi divertito, non sa come disfarsi di lei. Aida è rimasta sola e non sa come fare, anche perché per stare con Marcello ha lasciato il suo ragazzo, Piero Gian Maria Volontè, leader di un gruppo musicale.

Domani troviamo Cardinale nella trasposizione cinematografica de Il Giorno della civetta di Leonardo Sciascia, realizzata nel 1968 da Damiano Damiani. Sicilia, 1961: l’ufficiale dei Carabinieri Bellodi, parmense ed ex partigiano, in servizio in un piccolo paese, si trova ad indagare sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un impresario edile, ucciso per essersi rifiutato di lasciare un appalto ad una ditta protetta della mafia. Giovedì è la volta di C’era una volta il West di Sergio Leone, del 1968. "Nella pura tradizione western racconta l’attrice sul film– le donne non esistono, oppure hanno un posto del tutto secondario. Madri o spose, aspettano a casa. Ma quella volta, le cose erano diverse. Il mio personaggio, Jill, un’ex prostituta di New Orleans, è, con l’innominato con l’armonica, ovvero Charles Bronson, la vera eroina della storia". Un Pietro Germi da Carlo Emilio Gadda è in programma venerdì 11 agosto con Un maledetto imbroglio, tratto nel 1959 da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Sabato 12 agosto Claudia è la musa di Federico Fellini in 8½, realizzato in quello stesso 1963 che vede la Cardinale impegnata contemporaneamente su un altro set, quello del Gattopardo, in programma domenica 13 agosto, con il quale Luchino Visconti porta sul grande schermo il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

b. c.