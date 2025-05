È ai domiciliari, ma spaccia in centro. Arrestato dalla polizia in Montagnola

Spacciava nei pressi della Montagnola, quando sarebbe dovuto essere ai domiciliari (per la stessa ragione). Un nigeriano di 33 anni è stato arrestato l’altra sera dai poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco e del Reparto prevenzione crimine, impegnati in un servizio di controllo nell’area intorno alla stazione, proprio in contrasto ai fenomeni di microcriminalità e di spaccio. Gli agenti si sono avvicinati al trentatreenne, che si trovava nei pressi dell’Autostazione e lo hanno controllato: con sé l’uomo aveva circa 150 grammi di hashish. Non solo. Da accertamenti in banca dati è subito emerso che lo straniero non si sarebbe dovuto trovare ‘a spasso’ perché in regime cautelare di arresti domiciliari, ottenuti per lo stesso motivo. Sono quindi scattate le manette, per spaccio e per evasione: dopo la direttissima, per il trentatreenne è stata disposta la custodia in carcere, forse l’unica adeguata a contenerlo.