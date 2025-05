"È allarme sicurezza, fuori uso il 60 per cento delle videocamere"

"Il 60 per cento delle telecamere non funziona. E il sindaco non conosce nemmeno i reati denunciati: è questa la sicurezza?" Questo il focus dell’interrogazione presentata, a San Pietro, dal gruppo consiliare RipartiAmo San Pietro. Dalla risposta fornita dal sindaco sarebbe emerso che su 43 telecamere installate nel territorio comunale, solo 18 risultano funzionanti. "È un dato allarmante – dichiara Mattia Polazzi, capogruppo di RipartiAmo San Pietro – che dimostra l’assoluta inadeguatezza del sistema di controllo del territorio. Se oltre il 58% delle telecamere è fuori uso, parlare di prevenzione e sorveglianza diventa una presa in giro. Non servono nuove installazioni se non si garantisce prima la piena efficienza di quelle esistenti. È da anni che chiedo, con determinazione e costanza, un investimento serio nell’organico della polizia locale. Abbiamo bisogno di più agenti, più presidio, più presenza reale sul territorio, soprattutto nelle ore serali e nelle zone più a rischio".

A intervenire anche la consigliera Sara Mazzanti di FdI: "Per oltre un anno abbiamo ricevuto risposte evasive, ci è stato detto che si trattava solo di percezioni. Ora, improvvisamente, il problema diventa reale solo perché lo denunciano persone estranee alla politica. È una mancanza di rispetto istituzionale e umano. Ma soprattutto, è imbarazzante che l’amministrazione non conosca nemmeno il numero e la tipologia di reati denunciati dai cittadini. Come si può parlare di sicurezza senza nemmeno sapere cosa sta accadendo?".

Così il sindaco Alessandro Poluzzi: "La sicurezza del territorio è un tema centrale del nostro programma di mandato, e lo stiamo affrontando con serietà e concretezza, non con slogan da campagna elettorale permanente". Poluzzi aggiunge: "Con buona pace di chi oggi finge sorpresa, questa amministrazione intrattiene rapporti costanti e operativi con le forze dell’ordine, e ha piena conoscenza della situazione locale e delle tipologie di reati registrati. I dati forniti dalle autorità competenti ci dicono che i reati violenti sono in calo – un risultato positivo, che però non ci fa abbassare la guardia. Siamo ben consapevoli delle preoccupazioni emerse, ad esempio quelle sollevate dal comitato San Pietro Sicura, e in particolare dei casi di disagio giovanile e bullismo che coinvolgono i più giovani. Ma c’è una differenza profonda tra chi cerca soluzioni con pazienza e responsabilità, e chi si limita a cavalcare il malcontento gettando benzina sul fuoco".

"Siamo già intervenuti ascoltando i residenti, come accaduto recentemente in Piazza Testoni, dove sono stati condivisi interventi concreti per il miglioramento dell’illuminazione e il potenziamento della videosorveglianza. Proprio su questo fronte – conclude Poluzzi – si sta completando la procedura di affidamento che garantirà il ripristino delle telecamere attualmente fuori uso e l’installazione di nuovi dispositivi in aree strategiche".

Zoe Pederzini