E anche gli agriturismi sono quasi al completo

Pasqua in positivo negli agriturismi della provincia. I numeri, infatti, si stanno riavvicinando a quelli pre-pandemia. Secondo un’indagine di Confagricoltura Bologna, il 75% delle strutture è al completo per il pernottamento, mentre si registra in molti casi il tutto esaurito per i pranzi di Pasqua e Pasquetta.

"La ripresa c’è e questa è la notizia più bella – commenta Marco Casali, vice direttore e responsabile del settore agriturismo di Confagricoltura Bologna –. Già in occasione delle precedenti festività natalizie i numeri erano stati positivi ma, in questo caso, il trend è in continua crescita".

Per Confagricoltura Bologna la dinamica positiva delle prenotazioni da una parte e le difficoltà che vivono gli imprenditori dall’altra, dovrebbero suggerire alle istituzioni di affrontare il comparto agrituristico con un approccio nuovo.

"Non siamo noi a dire che il mondo dell’agriturismo meriterebbe più attenzione, ma lo evidenziano i numeri e le scelte dei turisti – rileva il vicedirettore Casali –. Purtroppo manca una promozione complessiva sulle attività degli agriturismi o altre iniziative che valorizzino appieno il territorio bolognese in tutte le sue sfaccettature, compresa quella del turismo esperienziale e agrituristico".

Secondo Confagricoltura Bologna "dobbiamo cercare di utilizzare tutte le nostre risorse per supportare un turismo che resta fonte di reddito per gli imprenditori agricoli. E che che incontra il favore dei turisti, caratterizzando il nostro territorio e interpretando il grande trend del viaggiare sostenibile".