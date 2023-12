È arrivato l’inverno . Spargisale e spazzaneve. Il piano del Comune in caso di nevicata

Dal primo dicembre, il Comune di Bologna ha attivato, come ogni anno alle porte dell’inverno, il ’Piano neve’, strumento attraverso cui l’amministrazione garantisce la viabilità in caso di nevicate. In merito a ciò, però, la possibilità che al momento la città possa imbiancarsi, è piuttosto remota. Stando infatti alle attuali previsioni dell’Arpae (agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emila-Romagna) a partire dalla giornata di domani fino a giovedì è previsto bel tempo, con temperature che vanno da una minima di 2 a una massima compresa tra i 7 e i 9 gradi, mentre per il week-end c’è possibilità di precipitazioni e tempo per lo più nuvoloso. Diversa invece la situazione nel resto della provincia, dove si potrebbe andare sotto lo 0, e la neve dovrebbe cadere sui mille metri, alternandosi a forti piogge e vento.

Il ’Piano neve’ riporta i doveri dei cittadini e le informazioni relative alle modalità di attivazione del Comune per garantire la viabilità. Sono riportate le procedure messe in atto per la pulizia degli accessi a scuole e ospedali, oltre che alle principali fermate degli autobus, ai passaggi pedonali e alle piste ciclabili.

Presenti nel piano anche le informazioni relative alla salatura delle strade, a proposito di cui, il Comune annuncia di aver messo a disposizione 45 spargisale e 196 spalaneve. Alla prima neve, vengono pulite subito le strade interessate dal trasporto pubblico, quelle a grande percorrenza e quelle collinari. Il primo passaggio dei mezzi serve a consentire il transito dei bus e delle auto, poi il percorso si ripete per pulire anche attraversamenti pedonali, isole per la raccolta dei rifiuti e passi carrai. Per quanto riguarda l’attività antighiaccio, questa si attiva solo in caso di temperature rigide con valori elevati di umidità.

Si ricorda inoltre che dal 15 novembre al 15 aprile tutti i veicoli a motore devono essere muniti di pneumatici invernali o avere le catene a bordo, e che tutti i cittadini hanno l’obbligo di pulire da neve e ghiaccio i marciapiedi davanti alle proprie case, negozi o aziende, per poi passare allo spargimento del sale antighiaccio, oppure sabbia o segatura, come specificato nell’articolo 6 del Regolamento di Polizia Urbana. Si invita inoltre la cittadinanza a prendere il bus, preferndo quindi l’auto solo in caso di emergenza.

Rebecca Di Gregorio