È arrivato Malto Beer. Luppolo, cibo e musica . Da oggi all’Unipol Arena

La sinergia tra Malto Beer Expo e Beered Festival prende vita oggi all’Unipol Arena con tre giorni di eventi che comprendono diversi momenti di formazione con talk, laboratori e degustazioni tenuti da Unionbirrai, Italian Hops Company, CanediGuerra, Brewfist, Giusto Spirito, la Beer School di Ales&Co. Molto attesa per la presenza dei birrifici stranieri Brlo, Stone, Bevog, Siren. Un festival dedicato alla birra artigianale, italiana e straniera, e alla musica dal vivo, con chicche gastronomiche di produttori nazionali con food truck dolci e salati. Malto ospiterà inoltre la seconda edizione del concorso Birra dell’anno Harvest beers 2023 che premia le migliori birre artigianali prodotte con luppolo appena raccolto. Due categorie di concorso, tre birre vincitrici per ogni categoria selezionate da una giuria internazionale di esperti degustatori. Domenica, invece, sul palco saranno consegnati i Beer Pop Awards, premi alla migliore birra e al migliore birrificio votati dal pubblico nelle giornate di oggi e domani.

Se la Malto Beer Expo si chiude alle 19.30, il festival è tutto fuorché terminato. L’esposizione cede il passo al Beered Festival, dove la serata di oggi inizierà con il collettivo reggae e hip-hop Jungle Army alle 18.45, seguito dal ’sindaco bolognese del rap’ Inoki, sul palco alle 20 con un dj set. Alle 20.45, ci saranno i Mellow Mood e in chiusura il grande ritorno del rap poetico di Claver Gold, atteso alle 22.10. Domani sera le danze si apriranno con il cantautore Federico Aicardi, alle 19.30, che lascerà il palco alle 20.15 ad Alan Sorrenti. Spazio poi al groove napoletano con Napoli Segreta alle 21.55, che cederà il passo alle 23.15 al gruppo electro house Crookers. La serata non finisce qua perché a mezzanotte e mezza il palco sarà del dj Bia Pils; chiuderà lo show all’1.15 Dj Ralf.

Domenica lo spettacolo inizierà con lo ska de Le Braghe Corte, che lascerà il posto alle 20.30 al punk rock dei Rats. Salto di musicalità alle 21.45 con i Nobraino per poi chiudere con il dj set de Lo Stato Sociale o Teppa Bros alle 23.10. "L’evento vuole unire musica e birra – commenta Gualtiero Sabatini, amministratore delegato di Unipol Arena –, avvicinando gli ascoltatori alla produzione artigianale, che è per tutti". Guardando alla lista degli artisti impegnati nel festival, si attende un ampio pubblico. Si prospetta un fine settimana ricco di spettacolo nella cornice di un magnifico festival.

Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili al sito www.boxerticket.iteventimalto, dove si possono acquistare i biglietti di ingresso, che vanno da 8 euro per il ticket giornaliero a 16 euro per l’abbonamento ai tre giorni; 22 euro per il tour degustazione.