È attiva Comuni-Chiamo, l’App per inviare le segnalazioni

Si allunga il menù della app gratuita Comuni-Chiamo adottata da alcuni mesi anche dal Comune di Casalecchio ed appena estesa a quindici macro-categorie sulle quali i cittadini possono contare per segnalare problemi, guasti e criticità attraverso canali telematici tracciati. Un filo diretto con l’amministrazione locale. Partito a novembre in fase sperimentale su segnalazioni limitate all’area ambiente e lavori pubblici, da pochi giorni il servizio è entrato pienamente in funzione, con la possibilità di inviare segnalazioni riferibili ad oltre 15 macro categorie. Sull’app è possibile anche accedere a informazioni su diversi argomenti di pubblico interesse, dalla richiesta di pattumelle per la raccolta differenziata, alle informazioni sui nidi, dai numeri del pronto intervento ai contatti di Acer per la gestione delle case pubbliche e altro ancora.