E Bonaccini rilancia l’asse con gli Usa

Un’alleanza sempre più solida tra Emilia-Romagna e Stati Uniti. A conferma di questo, la prima visita ufficiale del nuovo ambasciatore americano in Italia, Jack Markell, che ha incontrato a Bologna il presidente Stefano Bonaccini. "Da anni istituzioni, imprese, centri di ricerca e università hanno proficui rapporti di collaborazione – dice il governatore –. Se l’Emilia-Romagna è una delle regioni leader in Europa per sviluppo e innovazione, è perché è capace di guardare oltre i confini nazionali, di lavorare con le aree più avanzate, attrarre investimenti e al tempo stesso investire dove si punta sull’innovazione". Parole condivise pienamente dall’ambasciatore Markell. "Ci sono molti americani che vengono qui per tanti motivi – precisa Markell –. Il rapporto tra Usa ed Emilia-Romagna è così forte anche grazie al presidente Bonaccini, che ha investito molto in questo rapporto". Per Markell, è stata la prima visita ufficiale. "Ho incontrato gli studenti del liceo Galvani di Bologna e ho incontrato anche Confindustria – prosegue –. Questa è una regione che ha molto da offrire". I dati non mentono, visto che gli Usa rappresentano il primo partner commerciale extra Ue per la regione, che nel 2022 ha esportato circa 10,4 miliardi di euro.