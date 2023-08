È caccia alle ’panchine pensanti’ dei ragazzi

Lo scorso autunno 50 adolescenti di Valsamoggia hanno usato la loro creatività per realizzare 10 ’Panchine Pensanti’ attraverso le quali comunicare alla comunità messaggi per loro urgenti e importanti. L’hanno fatto nel corso di un ciclo di laboratori organizzati per coinvolgere i ragazzi del territorio in un progetto sulla valorizzazione turistica, in particolare quella della sentieristica. Da quei laboratori sono nati pensieri che hanno preso forma grazie a colori, pennarelli, creatività e dieci panchine neutre usate come fogli bianchi. Quelle panchine ora sono state posizionate sui sentieri di Valsamoggia e, oltre a essere preziosi punti di sosta rappresentano veri e propri messaggi: c’è la panchina arcobaleno contro il razzismo, quella rossa e nera antifascista, c’è la panchina resiliente che simboleggia il dolore che rende più forti e poi c’è quella che vuole far riflettere sul rispetto.

’Le Panchine Pensanti realizzate dai ragazzi – commenta Federica Govoni, assessora alla Valorizzazione del territorio del Comune di Valsamoggia –, rappresentano un messaggio intergenerazionale di cui tutti dovremo avere cura e di cui tutti dovremo farci portavoce. Queste panchine, nate nell’ambito di un progetto di valorizzazione turistica partecipato, sono state consegnate dai ragazzi al loro territorio e chiunque potrà cogliere l’invito a riflettere sui temi che sono stati posti".

"Il progetto rende protagonisti i ragazzi e visibili le loro priorità attraverso un’iniziativa che dà valore e bellezza a tutto il territorio – aggiunge Angela Di Pilato, assessora alla Cultura –. Un lavoro prezioso, come ogni cosa che riguarda i ragazzi, che ha visto operare in sinergia l’Amministrazione con ASC Insieme e gli educatori dei centri giovanili con l’Educativa di Strada, presente e attiva su tutto il territorio di Valsamoggia".

I giovani artisti hanno poi realizzato una caccia al tesoro narrativa e fotografica che, attraverso alcuni indizi, guiderà chi lo vorrà a scovare tre panchine collocate tra Savigno e Castello di Serravalle. Contestualmente, poi, sarà aperto un contest fotografico: fino al 15 settembre chiunque potrà scattare o scattarsi una foto e pubblicarla su Instagram taggando il profilo @invalsamoggia o potrà inviarla all’indirizzo mail [email protected] Le foto più belle verranno messe in mostra e premiate durante la Festa Fiera di Crespellano in programma dal 22 al 24 settembre.