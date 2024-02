E c’è anche l’app per il cellulare. Punto di riferimento per gli studenti

Scaricabile gratuitamente su GooglePlay e App Store, l’app myAlmaOrienta offre la possibilità di iscriversi alle Giornate dell’Orientamento e non solo!

L’app è un punto di riferimento per i futuri studenti, dai primi passi in Unibo fino all’iscrizione, permettendo di conoscere i contenuti dei corsi di studio con la possibilità di metterli a confronto, informazioni sull’ammissione, il parere degli studenti iscritti. Soprattutto, nell’app è disponibile un breve percorso di orientamento per aiutare nella scelta del percorso universitario. Al termine della compilazione, sul telefono compare la lista dei 16 ambiti, ordinati in ordine decrescente, dagli ambiti che, in base alle risposte, sembrano essere più vicini agli interessi di chi compila, e in basso quelli più lontani.

Cliccando su ciascun ambito si potrà accedere alla lista dei corsi disponibili e continuare a informarsi. Attraverso l’app è possibile restare informati tempestivamente su tutte le iniziative di

orientamento che l’Ateneo mette a disposizione per le future matricole, consentendo anche l’iscrizione agli Open Days dei singoli corsi di studio che si tengono durante tutto l’anno.

Infine, myAlmaOrienta offre anche una panoramica dei servizi offerti dall’Ateneo, dagli alloggi allo sport, informazioni sulle tasse, borse di studio, i TOLC e tutto quello che serve per scegliere consapevolmente l’Unibo.