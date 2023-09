E ci sono anche le Sfogline "Arte da promuovere"

Tra i numerosi stand di Sana, ce ne sarà uno che racconterà la storia e la tradizione culinaria bolognese. L’arte delle sfogline sbarca all’expo da domani fino a sabato, proponendo ai visitatori un’esperienza immersiva nei temi di bio e Unesco. La presenza nasce dall’Associazione Sfogline, in collaborazione con Confcommercio Ascom e i Panificatori di Bologna e provincia. "Portare le Sfogline al Sana con uno stand dedicato rientra negli obiettivi che mi ero prefissato quando sono stato eletto presidente dell’Associazione – conclude Angelo Taschetta, presidente dell’Associazione Sfogline –. L’obiettivo deve essere quello di allargare la nostra base associativa per permettere a tutti coloro che praticano questa antica e nobile professione di essere rappresentati e ottenere il giusto riconoscimento". E Ascom abbraccia la causa: "Uno stand dedicato alle Sfogline all’interno del Sana è un’opportuna vetrina destinata a una professione che ha reso famosa la nostra città nel mondo – dichiara i direttore generale Giancarlo Tonelli –. Riteniamo che ogni azione che possa mettere in risalto le Sfogline vada perseguita, penso alla candidatura Unesco, così come al riconoscimento De.Co.".

Lo stand insiste sull’antichità del mestiere, che è stato capace di stare sempre al passo con i tempi. "La Sfoglina è una professione che negli anni è rimasta fedele alle proprie tradizioni – conclude Samuel Mafaro, presidente dell’Associazione Panificatori di Bologna e Provincia –, ma che si è anche saputa evolvere, con un occhio di riguardo ad esempio alla sfoglia bio. È proprio in questo senso che si inserisce la loro presenza al Sana".

m.m.