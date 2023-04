E Coalizione Civica firma per il vivaio occupato

L’occupazione di via della Certosa 35, in corso da un paio di settimane, trova sostegno in una petizione on line con 300 firme raccolte da ieri e anche tra i banchi della maggioranza nell’aula di Palazzo D’Accursio: "Abbiamo firmato la petizione perché crediamo che questa esperienza abbia valore sociale in un posto abbandonato da anni", dichiara Detjon Begaj, capogruppo di Coalizione civica, intervenendo in Consiglio comunale. L’occupazione, denominata Vivaia Tfq, rappresenta un’esperienza "molto interessante", afferma il consigliere comunale, segnalando la raccolta di firme in corso sulla piattaforma Change. A proporla è un comitato di residenti del quartiere Porto-Saragozza "in difesa della Vivaia Tfq", spiega l’appello diffuso per dire "no allo sgombero" dell’occupazione.

"Chiediamo alla proprietà e al Comune un dialogo sul futuro dello spazio includendo i residenti sulle scelte che riguardano la destinazione d’uso dell’ex vivaio Gabrielli. In questi giorni abbiamo iniziato a frequentare questo spazio – continua l’appello – e abbiamo potuto vedere quanto sia positiva la presenza di un’area attiva a livello culturale e sociale". "La proprietà ascolti queste istanze – ha dichiarato in aula Begaj –. Vogliamo che Bologna sia una città aperta anche al conflitto sociale. Naturalmente con le regole che le istituzioni si danno", aggiunge il consigliere, ma queste "non girino la testa dall’altra parte". Sempre Begaj, inoltre, ha ringraziato il sindaco Lepore per aver visitato di persona un’altra occupazione, avviata in questo caso a scopo abitativo, quella di via Raimondi 41, in un immobile di proprietà dell’Asp.

Per Matteo Di Benedetto (Lega), al contrario, quello che ha fatto Lepore recandosi in via Raimondi "è gravissimo, chiediamo che il Comune prenda una posizione netta in senso inverso e che il sindaco si scusi con la comunità e condanni pubblicamente, con forza, l’occupazione". "È necessaria – sottolinea Fabio Brinati di Fdi – una presa di posizione ed una risposta politica decisa del Comune nei confronti di questa escalation di occupazioni".