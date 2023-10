E Federalberghi esulta: "Un indotto importante"

Bologna è pronta a "scaldare i motori". Per la prima volta nel cuore della Motor Valley, il salone Auto e Moto d’Epoca – in programma fino a domenica negli spazi della Fiera – celebra la sua quarantesima edizione sotto le due Torri: si tratta del più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa, che rappresenta da anni l’appuntamento internazionale più importante per gli appassionati di motori e della più vasta cultura legata all’automotive.

Celso De Scrilli, presidente Federalberghi e vicepresidente Confcommercio Ascom, questo evento rappresenta una grande occasione per l’intera città. Quali sono le aspettative?

"Parliamo di una fiera che vanta una grande, grandissima importanza in ambito motoristico. Una fiera business to consumer di grande qualità, sia per quanto riguarda gli espositori sia per quanto riguarda i visitatori. Un evento rivolto ad appassionati e collezionisti che, durante le giornate dedicate, porteranno importanti benefici sul territorio anche per quanto riguarda gli hotel, la ristorazione e il commercio. Ci sarà infatti una ricaduta importante sulla città: la fiera dura quattro giorni, nel corso dei quali i visitatori scopriranno il territorio, si fermeranno a pranzare o a cenare nei ristoranti e pernotteranno qui. Insomma, un indotto non indifferente".

Quanto è importante ospitare eventi di questo tipo?

"In Fiera sarà presente un pubblico esperto: chi colleziona auto o moto d’epoca conosce meglio degli altri quali sono le marche, la storia, le curiosità da non perdere. Anche per questo motivo saranno ancora più affascinati dalle offerte che potranno trovare sul nostro territorio. Ma non solo. In contemporanea, nel quartiere fieristico è ospitato un altro appuntamento, cioè il Salone Nautico, così come molte altre fiere, anche nuove, saranno prossimamente in programma: un aspetto che fa ben sperare l’economia della città, dagli albergatori ai commercianti. La fiera di Bologna si conferma sempre più dinamica e attiva".

Quali vantaggi potrà offrire la città e il quartiere fieristico?

"Bologna è una città che ha un grande appeal. E anche per quanto riguarda gli spazi del quartiere fieristico, quest’evento potrà godere di un miglioramento dal punto di vista delle dimensioni. Sarà infatti una grande occasione, da cogliere a piene mani: arriverà qui un pubblico numeroso, con ampie disponibilità economiche, che in questo modo porterà un grosso indotto economico alle attività che ne hanno bisogno".

I motori saranno capaci di attrarre anche tanti stranieri.

"Sì, da tante parti del mondo. Ci sono persone, ad esempio, che partono dagli Stati Uniti per vedere l’auto che a loro interessa. Ma questa sarà una fiera molto interessante anche per il pubblico bolognese e non, grazie alla possibilità di poter osservare alcuni ‘gioielli’ d’epoca raccolti all’interno di un unico spazio".

Giorgia De Cupertinis