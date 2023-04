E gli Spider-Man restano delusi

L’anno scorso Spider-Man era salito sul portone di San Francesco. Il video e l’immagine fecero il giro della città. Martedì, alla manifestazione del Pratello, le cose sono andate diversamente: il Comune ha deciso di blindare la parte pedonale, rendendola off limits.

Spider-Man, però, si è presentato lo stesso: non uno solo, per la verità, ma ben tre Arrampicamuri. Però, come si vede dall’immagine scattata verso le 16.30, evidentemente avevano finito il fluido della ragnatela e si sono dovuti fermare dinnanzi alle transenne piazzate attorno alla piazza. La delusione (per loro, non certo per i residenti della piazza) è stata cocente