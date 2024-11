"È il sistema che non funziona"

"Non basta parlare di pulizia degli argini e dei tombini", perché "c’è qualcosa che va ben oltre la manutenzione ordinaria e c’è qualcosa nel sistema che non funziona". Per Luca Bastia, cittadino bolognese e lavoratore sotto le Due Torri, "le istituzioni devono prendere la situazione in mano e velocizzare i lavori e gli interventi programmati, magari limando anche i passaggi burocatrici". Insomma, è chiaro che "di mezzo c’è il cambiamento climatico – dice Bastia –, ma serve anche fare i giusti interventi e i giusti lavori. Lavori che spesso vengono eseguiti con ritardo. E poi succede il disastro che già conosciamo".