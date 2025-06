E il Sumo alle Sette. Chiese, no?

EVENTI

Dopo la discesa in bici a rotta di collo sotto il portico di San Luca, la ong romana Ma che ce frega Ma che ce ‘mporta, che nei giorni scorsi ha firmato la special night dei turisti-gladiatori al Colosseo, si è offerta di organizzare un torneo di sumo in piazza Santo Stefano. Mattia Santori, il consigliere delegato al tempo libero, sta valutando il progetto con interesse. Dello sport nazionale giapponese lo intriga in particolare il nome, perché fa rima con fumo.

PEOPLE MOVER

Toh, chi si rivede. Palazzo d’Accursio bussa alla cassa del ministero dei Trasporti per il potenziamento del servizio città-aeroporto.