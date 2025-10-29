E in via Don Minzoni arriva anche Ilaria Salis

Si arricchisce di nomi e circostanze il fascicolo sull’occupazione di via Don Minzoni. La Digos, dopo aver inviato una prima informativa relativa all’irruzione degli attivisti di Plat e di Cua nel palazzo di Asp, documentata dagli agenti, sta continuando a monitorare l’evolversi della situazione nello stabile. Sono una trentina i soggetti già riconosciuti: per loro si prospetta la denuncia per invasione di terreni ed edifici. Non è escluso che però possano essere contestati altri reati, in base a quanto emergerà in corso d’indagine. Il lavoro dei poliziotti della Digos è coordinato dall’aggiunta Morena Plazzi.

Lo stabile di Asp, 12mila metri quadri che erano in corso di riqualificazione per essere convertiti in uno studentato, è stato occupato sabato mattina da una cinquantina di famiglie nell’orbita del sindacato Plat. Quasi centocinquanta persone, compresi 72 minori, che venivano da situazioni di sfratti, eseguiti o pendenti.

In solidarietà con le famiglie occupanti, domani pomeriggio arriverà in via Don Minzoni in visita l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis (foto), con un passato anche lei da occupante, che era già entrata nella polemica dello sfratto di via Michelino, ripostando il video di Plat della parete buttata giù a martellate per consentire l’ingresso dell’ufficiale giudiziario e delle forze dell’ordine nell’appartamento da liberare. Le due famiglie sfrattate quella mattina della scorsa settimana sono oggi tra gli occupanti di via Don Minzoni: Plat ha chiesto un tavolo in Prefettura sul tema, mentre vanno avanti le interlocuzioni con il Comune per trovare una sistemazione alle famiglie.

n. t.