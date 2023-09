E la Croce Rossa si prepara: "Già pronti cinquanta operatori"

Migranti in arrivo in città da Lampedusa e la Croce Rossa in campo per allestire l’accoglienza.

Come si sta organizzando la Cri Bologna?

"Tutta la logistica fa capo al sistema Protezione civile sotto le direttive della Prefettura. Questa sistema gestisce le operazioni di accoglienza, di allestimento delle tendopoli e di logistica alimentare e igienica, noi come Croce Rossa siamo sempre chiamati a supporto di queste attività con il nostro personale, medico, infermieristico costituito da dipendenti e volontari", risponde Marco Migliorini, presidente Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna

Dell’ora di arrivo sapete nulla?

"Al momento siamo a stretto contatto con la Prefettura come dicevo in una fase di preallerta, a supporto del sistema di accoglienza. In questo momento (ieri, alle 19) anche per rispetto alle norme di sicurezza e ordine pubblico, non siamo in grado di stabilire numeri, ora e luogo di accoglienza, anche se le aree preposte sono state già preallestite e messe in operatività.

Quale pensate possa essere il problema maggiore da affrontare con i migranti in arrivo: donne con bambini, minori non accompagnati?

"Le fragilità dei migranti non conoscono etnia, sesso o età, la nostra esperienza ci pone a donare attenzione a ognuno proprio per non peggiorare lo stato di debolezza e abbandono che i singoli si portano dentro. Certamente le donne, madri e spesso vedove, sono quelle che necessitano di maggiore attenzione, cura e protezione, sono quelle alle quali le nostre volontarie prestano una particolare attenzione per infondere quella sicurezza ormai smarrita da tempo"

E sui bambini che cosa ci può dire?

"Spesso abbiamo visto che in definitiva, contrariamente a quanto si possa pensare, i bambini, proprio per la loro natura, sono quelli che dopo lo stress di un lungo viaggio, si riprendono più facilmente, basta una carezza, un quaderno da colorare o una palla, un giocattolo per distrarli".

Quante sono le persone, tra volontari e non, che la Cri Bologna sta mettendo in campo?

"In queste fasi di emergenza la nostra macchina organizzativa è stata da questa mattina (ieri mattina, ndr) preallertata, questo significa che, a seconda delle esigenze che si presenteranno e delle richieste di operatività da parte della Prefettura e del sistema di Protezione civile siamo in grado di mettere a disposizione una cinquantina di operatori tra dipendenti e volontari, oltre alle Crocerossine Infermiere Volontarie, e alle forze appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa"

Per quanto riguarda i mezzi? "Abbiamo a disposizione per le diverse esigenze che si presenteranno, mezzi di soccorso, di trasporto personale e merci, a supporto di questa emergenza in arrivo".

Personale della Cri di Bologna, assieme alla Croce Rossa italiana, è operativa anche a Lampedusa dove proseguono incessanti gli sbarchi dei migranti.