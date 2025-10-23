"È la fantasia, non la follia, a creare l’arte"

Giovanni De Plato sgombra subito il campo da un equivoco: l’opera più significativa di Edvard Munch non è l’iconico quadro ‘L’urlo’ ma ‘Il sole’ dipinto per l’aula magna dell’università di Oslo perché – spiega lui – questa è la sua creazione più vera. Dunque, c’è ottimismo piuttosto che depressione nel lavoro del pittore norvegese? Bisogna leggere il nuovo libro per capirne di più: il volume di De Plato, psichiatra e già docente del nostro ateneo, si intitola ‘Genio e arte-Il caso Edvard Munch’, è edito da Pendragon e viene presentato stasera alle 18,30 al Mast nell’ambito de ‘La voce dei libri’. Con l’autore dialogano Fabrizio Asioli e Mauro Mazzali. In buona sostanza lo studioso, autore di altri saggi su Caravaggio e Van Gogh, sostiene che anche la vita di questo protagonista del primo ‘900 si inserisce in una lunga serie di pregiudizi che hanno segnato la storia dell’arte e che ora è tempo di sfatare. Insomma, bisogna fare un passo avanti nella lotta allo stigma della follia, chiarendo i termini ‘genio e arte’ secondo scienze umanistiche e fisiche perché non si possono valutare i tratti tipici del genio come disturbi della mente.

Professore, dobbiamo allora abbandonare l’immagine abituale del pittore norvegese?

"Indubbiamente nei quadri giovanili è presente un tratto angoscioso e malinconico ma ‘L’urlo’ non nasce da un dolore intimo o dall’inconscio freudiano. È l’urlo spettrale di chi avverte che l’umanità è alla deriva, è l’eco di Nagasaki e Hiroshima, è l’ascolto della natura che porta la catastrofe. Insomma, la tragedia dell’oggi non è letta in maniera personale ma cosmica. Non a caso nel quadro ci sono tratti rossi come il sangue e gialli come il fuoco".

Come mai uno psichiatra come lei ha un profondo interesse per l’arte?

"Da tempo porto avanti, a proposito della salute mentale, una lotta contro i muri invisibili del preconcetto, dello stereotipo e del pregiudizio che crea sottocultura. Non si possono usare a cuor leggero termini di pancia come pazzia, delirio o manicomio ma serve un uso corretto delle parole, arrivando a temi come cura, prevenzione e benessere. In questo senso parlo degli artisti: la psichiatria prescientifica non fa, usando il preconcetto, un’analisi del genio ma della follia. Munch, Caravaggio e Van Gogh sono state vittime di una malapratica psichiatrica".

Fu allora un errore il lungo ricovero di Munch?

"Aveva un problema di alcolismo e assuefazione all’assenzio e gli elettroshock che subì non avevano senso. Quando, otto mesi dopo, uscì e andò a vivere in campagna non ebbe più crisi. Il tema non è la follia e l’arte, ma il genio e l’arte. Serve la fantasia e non la patologia per giustificare l’opera d’arte".

Che cos’è dunque il genio?

"È un patrimonio che abbiamo tutti e che riescono a utilizzare e valorizzare coloro che fanno scienza e cultura. In campo artistico il genio ha tratti come la trasgressione o la provocazione che possono essere scambiati per disturbi, ma che in realtà rientrano nella variabilità della dimensione umana. Attenzione, però: esistono geni virtuosi che cercano la verità come Munk ma anche geni degeneranti come Musk".

Perché sostiene che l’Intelligenza Artificiale ha rilanciato il falso tema dell’arte e della follia?

"Perché si è impossessata del pregiudizio e del preconcetto. Non solo: ora ha inventato anche un robot capace di creare un dipinto raffigurante il ritratto di Alan Turing venduto da Sotheby’s per un milione di dollari. Mi chiedo se il futuro dell’arte sarà il superamento dell’arte umana".