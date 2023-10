È la fine del mondo: su il sipario. Va in scena ’Tenera estinzione’

Questa sera alle 21 il Teatro del Navile di via Marescalchi alza il sipario sulla sua nuova stagione, scegliendo di puntare subito su uno spettacolo particolarmente importante: ’Tenera estinzione’ di Maurizio Corrado, autore storico del Navile. In scena Ana Bisbal, Camilla Cordelli, Cecilia Lo Gioco, con la regia di Nino Campisi.

Prodotto dal Navile-Compagnia Teatro Studio è in collaborazione con il ’Tools For After Festival’ (Festival Italian Creativity) di Melbourne. E proprio a Melbourne (al cinema The Capitol, con un chiaro riferimento felliniano...) lo stesso spettacolo va in scena in contemporanea sempre oggi, con la pièce in lingua inglese interpretata dalla Neja Company, con Antonia Yip, Emma Prentice, Jasmin Shojai, con la regia di Nores Carfeda.

In scena ci troviamo in un mondo che è finito da due settimane, due sorelle si ritrovano su di una collina, fra ricordi di bambine e un presente improvvisamente crollato. Una voce parla ad una delle due, rivelandole che gli umani si stanno ormai estinguendo. Arriva una terza ragazza che sembra non accorgersi di nulla, ma scopriremo che ognuna ha qualcosa da raccontare su quella strana fine del mondo.

Dunque la riflessione sulla fine delle certezze e delle regole sociali che conosciamo porta ad un presente fatto di domande nuove e urgenti: che fare? Quali saranno gli strumenti per il dopo? Quali sono gli scenari che dobbiamo aspettarci? Quali sono i temi da affrontare?

L’immaginario dell’Antropocene (l’impronta dell’uomo che ha cambiato il pianeta) invita a puntare l’attenzione sul ’Tempo Profondo’: se è vero che i Sapiens sono qui da almeno trecentomila anni, allora è utile considerare la nostra storia a partire dall’inizio e non solo dagli ultimi cinquemila anni a cui siamo abituati a fare riferimento.

Questo ci restituisce una visione che mostra come noi siamo e chi eravamo, fatti per stare fuori e per muoverci. Quella che chiamiamo civiltà è di fatto un evento piuttosto recente provocato dal cambiamento climatico di diecimila anni fa e getta una luce diversa sul cambiamento climatico oggi in corso.

Nel corso della serata Nino Campisi presenterà la prima parte della stagione e le nuove produzioni del Teatro del Navile - Spazio Arte.