E la maggioranza perde pezzi: lascia D’Onofrio

Non c’è pace a Monterenzio dove continua a imperversare una bufera politica che pare indomabile. Dopo le dimissioni di Pierdante Spadoni (minoranza) e di Anna Maria Carrillo (maggioranza), che avevano lasciato il posto e il ‘ruolo’ per inconciliabilità con l’operato del sindaco Ivan Mantovani, il primo, e a seguito di alcune dichiarazioni su un’errata cementificazione, la seconda, ora ad andarsene è il consigliere di maggioranza Antonio D’Onofrio. Era entrato pochi mesi fa con una surroga ed era presidente della commissione Ambiente e Territorio.

La notizia delle dimissioni di D’Onofrio, che lascia sgomento il paese e la minoranza politica, arriva a seguito dell’ultimo consiglio comunale. Stando a quanto riferito dal primo cittadino stesso, il consigliere D’Onofrio avrebbe lasciato l’incarico, anche se all’improvviso, per motivi strettamente personali.

Quel che è certo è che ora tocca correre ai ripari e la maggioranza, guidata dal sindaco, pensa a sostituire D’Onofrio con Rocco Musio, candidato all’epoca nella lista di Mantovani: "Ci dispiace anche perché è un periodo già molto difficile per il paese a seguito di quanto avvenuto con il maltempo. L’atmosfera politica è infuocata, lo sappiamo e sappiamo anche che è difficile che qualcuno, a un anno quasi dalle prossime elezioni, voglia sostituire i dimissionari. La proposta a Musio verrà fatta ufficialmente, come di prassi, nell’arco di qualche giorno e speriamo davvero che accetti. Siamo certi che sarebbe una risorsa importante per l’amministrazione e per il paese e lo ha sempre dimostrato" ha dichiarato Mantovani.

L’opposizione, però, attacca. Elisa Tagliavini, consigliera di minoranza: "Credo che le dimissioni di D’Onofrio siano arrivate prima del consiglio comunale. Questo giustificherebbe il fatto che la seduta sia stata posticipata per ben tre volte. Che avessero paura di non arrivare al quorum minimo? Serve chiarezza".

