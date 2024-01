E la petizione intanto supera 15mila firme

Alle 19 di ieri le firme avevano già sfondato il tetto di 15mila: 16.582. Un numero in costante aggiornamento, con 5.627 persone che hanno sottoscritto la petizione nelle ultime 24 ore. Numeri da record, che – seppur in forma anonima e senza la discriminante del Comune di residenza – mettono nero su bianco tutto il grande malcontento rispetto alla Città 30.

La petizione, infatti, è online sulla piattaforma change.org ed è nata "affinché possa essere indetto un referendum sulla decisione Città 30 a Bologna, lasciando spazio ai cittadini di decidere". È nata dalla giovane mente di Guendalina Furini, studentessa fuorisede che ha spiegato così le ragioni del gesto: "Sono una cittadina che frequenta il centro per l’Università, per lavoro e anche per svago con amici. Abito a 40 chilometri di distanza dal centro e i mezzi pubblici non sono sempre disponibili, rendendo la macchina indispensabile per me. Con i limiti attuali e il traffico, impiego un’ora e mezza per andare a lavoro; con la zona 30 forse anche due ore. Questo è impensabile".

"Chiediamo quindi che venga effettuato un sondaggio o un referendum tra tutti i cittadini di Bologna e dintorni – prosegue Furini –, che frequentano la città per esigenze lavorative o scolastiche, in modo da capire se effettivamente c’è stata una maggioranza favorevole alla decisione e che i risultati del precedente referendum realizzato dal Comune di Bologna, e quello eventuale futuro, siano pubblicati e visibili a tutti".

Un pensiero chiaro, deciso e determinato, nonostante la giovane età, che continua a raccogliere una valanga di consensi tra chiunque storca il naso quando si inizia parlare di 30 chilometri orari.

