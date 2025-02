E la società Energia Pulita Tre ritira la sua proposta in Regione

Mentre i comitati di Camugnano e Castiglione studiano il modo di fermare l’ipotesi di mega-parco eolico presentata al ministero, cala il sipario anche sul secondo dei due progetti presentati inizialmente da due società distinte a livello regionale. La Regione ha infatti accolto la richiesta di ritiro presentata dalla società Energia Pulita Tre S.r.l. relativa al Procedimento autorizzatorio unico regionale del progetto ’Eolico Camugnano’, a seguito di un confronto nella fase di verifica documentale tra la stessa società e gli uffici regionali e di Arpae. Il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto composto da 7 pale.

"L’Emilia-Romagna – sottolinea l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo – sostiene con convinzione la transizione energetica e lo sviluppo delle rinnovabili, ma è fondamentale che ogni progetto sia compatibile con il territorio e condiviso con le comunità locali. Questo passo indietro da parte della società proponente rappresenta un atto di serietà e un’opportunità per valutare soluzioni che siano maggiormente sostenibili, condivise e partecipate. Il nostro obiettivo resta quello di garantire un equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del paesaggio, nel rispetto delle esigenze delle persone che vivono questi territori".

"Proprio in quest’ottica – prosegue Priolo –, la Regione sta lavorando alla definizione di una nuova legge per individuare le aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, assicurando una pianificazione equilibrata e rispettosa delle peculiarità ambientali e paesaggistiche. Un impegno che si inserisce nel più ampio percorso di transizione ecologica, per il quale la Regione sta mettendo in campo strumenti normativi e strategici mirati a coniugare sviluppo sostenibile e decarbonizzazione". Nel corso del 2024, nei comuni di Camugnano e Castiglione dei Pepoli erano state presentate due proposte indipendenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile mediante l’installazione di aerogeneratori, uno dalla società Energia Pulita Tre e un altro dalla società Santa Chiara Energia.

Santa Chiara Energia ha inizialmente avanzato un progetto di impianto da 27 megawatt, archiviato su proposta di Arpae, per poi tornare alla carica a Roma.