E’ morto il grande giornalista Luca Goldoni

Bologna, 7 ottobre 2023 – E’ morto a 95 anni Luca Goldoni, storica firma de il Resto del Carlino e, più in generale, di tutto il giornalismo italiano. Era nato a Parma.

Iniziò la propria carriera come cronista di nera, prima di diventare affidabile inviato di guerra e poi attento osservatore di costume. Un’intensa attività giornalistica affiancata da quella di saggista, con lavori che vanno dal boom economico alle trasformazioni post Sessantotto, vinse anche il Premio Fenice Europe nel 2002 con il suo primo romanzo ‘Il sopravvissuto’.

Ha ricevuto anche altri premi, tra i quali si segnalano ‘Il Libro d'oro’, per aver superato i tre milioni di copie vendute con i suoi titoli, e la ‘Palma d'Oro al salone dell'umorismo’ per ‘Non ho parole’. Tra i suoi ultimi titoli ricordiamo: ‘Il mare nell'anima’, ‘Tranelli d'Italia’ e ‘Francesco Baracca, scritto con il figlio Alessandro. Ben nota era la sua passione per il regno animale: tra le opere ‘Vita da bestie’ (1995), ‘Una bestia per amico’ (2005) e ‘Millezampe’ (2005).

Nel 2011, ospite de ‘Gli incontri del Carlino’, disse: “Il giornalismo? Una passione nata fra i banchi di scuola”.

Tra le molte figure chiamate in causa da Goldoni e con le quali ha incrociato la strada nel corso della lunga carriera, un particolare affetto affiorò nei confronti di Giovanni Spadolini e Indro Montanelli.

In riferimento a quest'ultimo, disse: "Andavo a scuola a Parma, frequentavo il liceo classico e in classe con me c'era tale Molossi, figlio del direttore della Gazzetta di Parma. Eravamo tutti presi dal giornalismo, sulla sua scia: pensate che questo compagno fondò un giornalino di classe che si chiamava 'L'eco della terza B'".