E-Mountain Bike, la Coppa del Mondo accende l’Appennino. Notte Verde in centro

Bologna Montana ancora protagonista. L’Appennino, oggi e domani, si prepara a ospitare la Coppa del Mondo di E-Mountain Bike. Il World E-Bike Series si terrà sull’Alpe di Monghidoro, per il secondo anno consecutivo. Anche quest’anno l’evento sarà organizzato in collaborazione con gli specialisti dell’Emtb dell’Appennino, l’associazione sportiva locale Bologna Montana bike nel territorio della Bologna Montana Bike Area. Parlando di inclusione l’evento Wes accoglierà anche il secondo appuntamento "All In – Clusive", il progetto che vuole rendere percorribili alcuni dei sentieri del comprensorio anche a chi ha disabilità motorie. Un progetto nato dalla collaborazione tra Bom.b.a. e la Fondazione per lo Sport Silvia Parente. Oggi, oltre alle gare del campionato mondiale di e-bike, alle 12, sarà inaugurato sull’Alpe di Monghidoro "All Star", il secondo sentiero off road del comprensorio mountain bike dell’Appennino bolognese accessibile a hand bike, tandem e mountain bike. Il percorso parte dall’Alpe e si sviluppa lungo un anello di 20 chilometri immerso nel verde, costeggiando il magnifico Lago di Castel dell’Alpi e attraversando boschetti e ampi prati, bellissimi in primavera durante le fioriture. Il percorso non presenta difficoltà ed è stato tracciato dai ragazzi di Bom.ba con la collaborazione del ciclista non vedente Davide Valacchi e di Matteo Brusa della Fondazione per lo Sport Silvia Parente. Questa sera, invece, in centro, appuntamento con la Notte Verde, organizzata nell’ambito delle attività del Bologna Montana Evergreen Fest, il festival dell’ambiente e della sostenibilità ideato e realizzato dall’associazione Viva il Verde, in collaborazione con i Comuni di Bologna Montana.

z. p.