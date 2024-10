È nata Confcommercio Professioni. Irene Govoni eletta presidente

È ufficialmente nata Confcommercio Professioni, un’associazione dedicata alla tutela e alla rappresentanza delle attività professionali in crescita sul territorio bolognese. L’assemblea ha riunito rappresentanti di diversi settori, evidenziando la rilevanza di questa nuova realtà nel tessuto imprenditoriale locale. A guidare l’associazione è stata eletta all’unanimità Irene Govoni, presidente di Federeventi e della Consulta dei Servizi e delle Professioni di Confcommercio Ascom. Il consiglio direttivo è composto inoltre da Andrea Tolomelli (presidente Abiconf e vicepresidente di Confcommercio Professioni Nazionale), Paola Balestra (Presidente di Confguide), Andrea Garagnani (Presidente di Federottica) e Daniela Camagni (vicepresidente Federazione Erboristi Italiani). "La costituzione di questa associazione rappresenta un passo importante per dare voce a un comparto in continua evoluzione" afferma il dg di Ascom, Giancarlo Tonelli.