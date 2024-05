È nato il laboratorio ’Parole in musica’. Il potere delle note come linguaggio universale La classe 1E ha partecipato a un laboratorio di "Parole in musica" per promuovere l'intercultura e l'inclusione. Hanno scritto canzoni su temi sociali, traducendo le strofe nelle lingue dei compagni stranieri. La musica come linguaggio universale ha permesso loro di connettersi emotivamente e di includere i bisogni di tutti.