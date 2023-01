"È necessario dare un segnale"

In città, però, c’è anche chi condivide la scelta presa.

E auspica degli interventi tempestivi per migliorare la situazione. "Penso che i benzinai abbiano le loro ragioni per scioperare visti tutti i problemi che ci sono.

Io posso dire che i prezzi sono davvero troppo alti, soprattutto per i trasportatori la situazione è diventata ingestibile – spiega Luca Meliconi –. Non c’è nemmeno più un risparmio visto che diesel e benzina sono quasi allo stesso prezzo. Sicuramente il Governo dovrà prendere delle decisioni importanti e in breve tempo perché in questo modo non si potrà andare avanti ancora a lungo".