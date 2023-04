È necessario un addetto a carico merci e logistica

Cercasi addettoa alla logistica a Casalecchio di Reno. La figura dovrà occuparsi di caricamento merci

a scaffale, supporto logistico nello sbancare la merce in arrivo in magazzino, utilizzo cellulare aziendale per verifica correttezza prodotti. È preferibilmente essere automunitoa. È offerto un contratto a tempo determinato. L’orario di lavoro è part time dalle ore 6:00 alle ore 10:00, dal lunedì al sabato. Riposo domenicale e un ulteriore giorno infrasettimanale.

Per candidarsi, come negli altri casi: dopo essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarsi cliccare

sul pulsante "Invia candidatura" e seguire

le istruzioni riportate.