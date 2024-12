E nelle aule si battono i denti. Una classe rimandata a casa

"La classe è autorizzata a uscire alle 9.45 a causa della temperatura rilevata in aula inferiore ai 15 gradi". Si gelava, di nuovo, ieri mattina, in parte del plesso dell’Istituto Mattei di San Lazzaro di Savena. Faceva talmente freddo che gli alunni della 5 BLI, entrati alle 8, sono stati fatti uscire molto anzitempo, rispetto al suono della campanella su autorizzazione della presidenza. Una brutta storia che si ripete. Lo stesso era avvenuto solo la scorsa settimana, alla classe 2 GL. E proprio in quella circostanza il dirigente scolastico Roberto Fiorini aveva chiesto alla Città Metropolitana di accelerare nel trovare soluzioni urgenti e definitive e, in una lettera a genitori, professori e studenti, lo stesso Fiorini aveva ipotizzato l’acquisto, con fondi della stessa scuola, di climatizzatori per riscaldare la parte vecchia dell’edificio.

"Purtroppo si tratta di una parte delle scuola vecchia, che risale a decenni e fa. Quando fuori le temperature si abbassano e il riscaldamento rimane spento nel fine settimana, al lunedì mattina le temperature sono inaccettabili. Non possiamo tenere gli studenti in un’aula con 14 gradi – dichiara Fiorini –. Abbiamo subito avvisato la Città Metropolitana, che ha provveduto a mandare alcuni tecnici. In quest’ottica abbiamo chiesto che domani (oggi, ndr), che a San Lazzaro è festa patronale, il riscaldamento venga lasciato acceso in modo da non ritrovarsi punto e a capo mercoledì. Una soluzione definitiva, però, va trovata prima possibile. Speravamo nei fondi Pnrr che, purtroppo, non sono stati stanziati per risolvere queste problematiche". Ad accentuare la problematica, nella mattinata di ieri, alcune finestre lasciate aperte da alcuni alunni in un’altra aula.

"Ad uscire prima è stata anche un’altra classe per una ragazzata di alcuni studenti – prosegue il dirigente scolastico –. Li avrei potuti denunciare per interruzione di pubblico servizio, ma credo nel dialogo e non nella punizione. Sono stati avvisati i genitori e speriamo che imparino che bisogna avere cura del bene pubblico e della propria scuola".

