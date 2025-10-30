E oggi arriva Ilaria Salis. Non andrà in Don Minzoni

Non più negli spazi di via Don Minzoni, ma "Ilaria Salis verrà lo stesso". Ad assicurarlo sono gli attivisti della piattaforma Plat, che, prima della svolta sul fronte occupazione, avevano già calendarizzato per i prossimi giorni una serie di e iniziative all’interno del palazzo Asp, che ora verrà riconvertito in studentato. Gli ospiti e gli appuntamenti, però, rimangono confermati, anche se in nuove sedi ancora da definire. L’evento di punta è, senza dubbio, l’incontro programmato con l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis, che "sul tema casa, degli sfratti e dell’uso della violenza da parte delle forze dell’ordine ha sempre posto l’attenzione importante in Europa", dicono gli attivisti, ancora radunati sotto la Prefettura. Dunque, cambierà solo la location. Ancora però non è stato concordato lo spazio scelto per l’incontro pubblico, ma sarà Plat tramite i suoi canali social a comunicarlo direttamente questa mattina. Non è esclusa la possibilità di accogliere Salis in via Carracci nella Casa Comune.

Sulla presenza dell’eurodeputata in via Don Minzoni, si era subito schierato contrario l’europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna, che aveva assicurato che se Ilaria Salis avesse partecipato all’occupazione abusiva, "sostenendo la azione illegata operata da Plat", l’avrebbero "denunciatala per occupazione abusiva di immobile pubblico, un immobile di tutti i bolognesi". L’invito era poi stato esteso anche "ad Asp e Comune – aveva detto Cavedagna –. Non può passare il concetto che compiendo atti illegali si risolva la crisi abitativa. Purtroppo la vicinanza che c’è tra gli antagonisti di Plat e la giunta fa sì che non solo non dicano nulla, ma ora parta la sfilata dei paladini sinistri degli occupanti. Come accadde con Soumahoro in via Capo di Lucca, trovano terreno fertile nella sinistra bolognese. La palazzina di via Don Minzoni attende di essere valorizzata da Asp, di proprietà al 97% del Comune. Se qualsiasi occupazione è gravissima e non accettabile, questa è a danno di quei tanti che attendono un alloggio proprio in quel luogo". Focus, in chiusura, di nuovo sulla figura dell’eurodeputata: "Salis si cela dietro una immunità per compiere atti illegali – aveva terminato l’onorevole di FdI –? Allora denunciamo, vediamo se si salva anche questa volta per un voto".