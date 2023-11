"È ora di essere ambiziosi. Rossoblù simbolo della città"

Grandi, ieri (lunedì, ndr) era allo stadio a vedere il suo Bologna. Sensazioni post partita?

"Per la prima volta dopo anni il tifoso rossoblù si sveglia, compra il giornale e guarda la classifica della serie A. Ma lo sguardo non si ferma su quanti punti ha la terz’ultima, piuttosto a quanta distanza manca dalla zona Europa. Ma la cosa più bella è quello che si prova guardando la reazione di chi è allo stadio: non vedo questo entusiasmo da quando, così, si giocava solo in paradiso...". Sguardo è una parola che ricorre spesso nell’analisi di Roberto Grandi, tifoso rossoblù doc. La utilizza per descrivere gli sguardi, "brevi e impenetrabili", di Thiago Motta. O quelli dei "tre moschettieri" – come li definisce lui: il tridente composto da Sartori, Di Vaio e Fenucci, più il presidente Saputo. Sguardo è la parola giusta per descrivere l’ambizione del Bologna, che guarda all’Europa, e di conseguenza viene guardata nel suo biglietto da visita calcistica. Con tutte le ricadute, economiche e sociali, che un piazzamento di rilievo a fine stagione potrebbe portare.

L’Europa è un sogno o qualcosa di più concreto?

"È ovvio che, quando si guarda la testa della classifica, l’obiettivo è quello. A me piace come ragiona Thiago Motta: partita dopo partita. E la società presenta a sua volta una governance che tiene conto di tutto".

Cosa incide di più? L’allenatore, la squadra, la società? O un progetto solido che porti a un nuovo Dall’Ara?

"Oggi non si scappa dalla necessità di una dirigenza solida: tutti devono sapere la distinzione dei ruoli, anche individuali. Così si arriva a una prospettiva condivisa. Lo abbiamo visto anche con Massimo Zanetti e l’appello ad accelerare sulla nuova arena Virtus: è ovvio che il Bologna abbia bisogno di uno stadio moderno e all’altezza".

Un centro nevralgico per tutta la città?

"Un luogo dove non si vada solo per un’apparizione fugace, ma che avvicini i cittadini. Proposte commerciali, eventi culturali, un museo: questa è la ricetta giusta".

La strada è tracciata, quindi. Ora tocca ai giocatori?

"I tifosi rossoblù hanno un buon palato e servono singoli che uniscano fantasia e creatività: oggi, da una parte, abbiamo il prestigiatore Zirkzee e, dall’altra, l’energia e l’eleganza di Calafiori. Abbiamo avuto campioni anche in passato, ma non era sufficiente: servono geometrie di squadra, occorre giocare a memoria. E, finalmente, possiamo goderci lo spettacolo".

Il calcio è un biglietto da visita per l’intera città, dicevamo...

"Il calcio, ma soprattutto la squadra, sono un grande elemento identitario. I giocatori sono ambasciatori: vedo tanti studenti stranieri, soprattutto del nord Europa, venire allo stadio per vedere i propri beniamini. Poi penso a De Silvestri, sempre presente agli eventi culturali. Prendiamo la Garisenda, poi: sono sicuro sia una buona idea quella di coinvolgere i giocatori nella raccolta fondi e nel restauro del nostro simbolo".

Una qualificazione europea sarebbe l’ultima vetrina internazionale di cui c’è bisogno?

"Questa è una squadra di valore, anche da quarto posto per quello che penso io. E deve essere ambiziosa, come deve esserlo tutta la città".