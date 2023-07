E ora una legge nazionale Colombo mette la firma

E all’improvviso rispunta Andrea Colombo. L’ex assessore al Traffico di Palazzo d’Accursio (2011-2016), il papà dei T-Days, oggi sarà di nuovo protagonista a Roma, dove alle 12 nella sala stampa di Montecitorio sarà presentata la proposta di legge nazionale ‘Norme per lo sviluppo delle Città 30 e l’aumento della sicurezza stradale nei centri abitati’. Promossa dalle associazioni della piattaforma #citta30subito tra cui Legambiente, Fiab, Salvaiciclisti, Kyoto Club, Amodo, Clean Cities Campaign, Asvis, Fondazione Michele Scarponi. E redatta, appunto, da Andrea Colombo. La proposta è stata depositata in Parlamento in questi giorni da Pd, Avs (Verdi e Socialisti), Azione e Italia Viva. "Le città possono già fare molto come sta dimostrando Bologna concretamente – si legge nella presentazione dell’evento –, ma c’è bisogno di semplificazioni burocratiche e indirizzi chiari per fare gli interventi infrastrutturali e sociali necessari per azzerare concretamente le vittime della strada, cambiare gli stili di mobilità nelle città italiane, restituendo loro anche bellezza e spazio di vita e partecipazione". Parteciperanno alla presentazione i deputati Roberto Morassut, Francesca Ghirra, Giulia Pastorella, Anthony Barbagallo, Valentina Ghio, Filiberto Zaratti, Angelo Bonelli, Ouidad Bakkali, Andrea Casu, Annalisa Corrado (responsabile Conversione ecologica, Green economy e Agenda 2030 nella segreteria nazionale Pd), oltre ai rappresentanti di diverse associazioni. Con loro, ovviamente, ci sarà anche Andrea Colombo.

Parallelamente, a Bologna tiene ancora banco lo scontro tra Simona Larghetti, consigliera comunale di Coalizione civica e delegata metropolitana alla sicurezza stradale, e Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio regionale sull’educazione e sulla sicurezza stradale. Larghetti, dopo che Sorbi aveva criticato i cinque nuovi velox che arrivano in città in un’intervista sul Carlino, ne aveva chiesto le dimissioni. Sorbi rimane al suo posto (resta una certa irritazione della Regione per le sue esternazioni), e ieri su Facebook ha scritto così: "Sono ancora senza parole di fronte al fiume di cittadini, appartenenti a tutte le categorie stradali, che hanno voluto darmi attraverso tutti i ‘mezzi’ la loro solidarietà, in merito a quanto richiesto da una consigliera comunale. Ringrazio tutti, anche i miei collaboratori che hanno un solo obiettivo: fare educazione stradale, non educazione politica". In soccorso di Sorbi arriva anche Italia Viva. "siamo rimasti stupiti dal tono aggressivo e fuori luogo utilizzato da Larghetti nei confronti di Sorbi – incalza Alberto De Bernardi –. I velox dovevano essere un punto di arrivo, alla fine di un processo condiviso sulla Città 30. Il presidente aveva semplicemente fatto presente dei rilievi con dati certificati, sull’esiguità degli incidenti dove i velox vengono posizionati. Non si può rispondere così". De Bernardi chiarisce anche la posizione di Italia Viva sulla Città 30. "Siamo favorevoli, ma in città dove l’utenza ha alternative valide per spostarsi. Non a Bologna adesso, dove le questioni della mobilità non sono state risolte, dove non sono stati costruiti parcheggi sotterranei, dove manca ancora il tram. E dove la decisione, ovviamente, viene calata dall’alto. Non siamo contro la Città 30, ma siamo contro l’uso ideologico della Città 30".

pa. ros.