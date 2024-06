Gennasi

CANTIEROPOLI

Sangue, fatica, lacrime e sudore, chiese Churchill ai compatrioti nell’ora più buia del Regno Unito. Lasciamo pure stare il sangue, ci mancherebbe, ma del resto noi cittadini dobbiamo fare ampia scorta da qui a Natale, ponteggio più scavo meno. L’ultima sfida (con la d) in ordine di apparizione è l’interramento dell’ex Veneta, ossia il tratto urbano della Bologna-Portomaggiore del Servizio ferroviario metropolitano, ossia l’eliminazione di cinque passaggi a livello, ossia mamma mia che casino. In trincea da lunedì scorso a fine novembre, avanti ruspe alla riscossa. È partita la campagna di (via) Libia.

BINARIO SMORTO

La linea ferroviaria diretta Pianoro-Porretta ha esordito con un flop. Ritardi fino a quattro ore, coincidenze a ramengo, sei corse bloccate in stazioni diverse (giovedì notte). In un summit d’urgenza ad Alto Reno Terme, l’assessore regionale Taruffi ha riconosciuto gli errori, chiedendo scusa e promettendo di rimediare al più presto. Se il buon giorno si vede dal trenino…

I DUE CONTAINER

Casotti e gabbioni sotto il tiro di ministero e Soprintendenza. Un manufatto giallo (ma Palazzo d’Accursio garantisce che sarà coperto) svetterà da stasera nella ‘neodiscoteca’ di piazza Rossini, e uno rosso (bagni chimici) presiederà alle ciclopiche libagioni in piazza San Francesco. "Uno scempio", sentenziano i comitati del centro. "Una provocazione", commenta la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. "Un pugno nell’occhio", secondo Fratelli d’Italia. In tutta sincerità: sulla movida non si capisce più un cubo.

IL SALVATAGGIO

Nel maldestro tentativo di tagliare la corda, un robusto ospite con le gobbe della fattoria didattica Ca’ di Fatino, a Camugnano, è rimasto incastrato in un fosso. I gestori si sono rivolti ai vigili del fuoco di Monzuno e Castiglione dei Pepoli, che hanno rimesso in pista l’animale. Tanto di cammello.

CALCIO PRO NOBIS

Nessun dubbio che l’eurocavalcata del rossoblù Calafiori al 98° di Italia-Croazia sia il frutto miracoloso delle accorate, reiterate preghiere recitate in diretta dal telecronista di Sky. Una Caressa in un pugno.