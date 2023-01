E per lui c’è l’ipotesi di giudizio immediato

È ancora aperta l’indagine per omicidio nei confronti di Giovanni Padovani, l’assassino della ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, uccisa a martellate e colpi di panchina il 23 agosto scorso in via dell’Arcoveggio.

A coordinare le indagini portate avanti dalla Squadra mobile sono il procuratore aggiunto Lucia Russo e il sostituto procuratore Domenico Ambrosino. Proprio la Procura ha disposto la perizia sui computer e i telefonini in uso ai due protagonisti della tragica vicenda; in particolare, il consulente Angelo Musella ha analizzato i due cellulari che usavano quotidianamente, poi altri due che Padovani teneva nella casa in Sicilia (in cui viveva perché giocava a calcio in una squadra del posto) e i loro computer, compreso quello di lavoro di Sandra: nel mirino alcune mail anonime che la donna avrebbe ricevuto su quel dispositivo. Proprio per acquisire questo pc e i due telefonini ’siciliani’, e per approfondire la presenza di spyware, programma-spia che, secondo le accuse, Padovani avrebbe utilizzato per controllare a distanza Matteuzzi, la consulenza è durata due mesi in più di quanto inizialmente previsto.

Ora, ci si avvia verso la conclusione delle indagini su Padovani, accusato di omicidio aggravato dallo stalking; non si esclude l’opzione di una richiesta di giudizio immediato custodiale.

Il ragazzo, assistito dagli avvocati Gianluca Malavasi e Gabriele Bordoni, è alla Dozza; finora si è sempre mostrato lucido e collaborativo, anche se non ha mai manifestato di essere pentito per quello che ha fatto.

f. o.