E riaprono gli impianti del Cavone

Riaprono il 24 giugno le seggiovie del Corno alle Scale: la Cavone Rocce e la Rocce-Corno. Dal 24 giugno al 23 luglio saranno aperte solo il sabato e la domenica, dalle 9 alle 17. Dal 24 luglio a tutto il 3 settembre prossimi le seggiovie faranno servizio tutti i giorni dalle 9 alle 17. La seggiovia Cavone-Rocce è dotata di appositi ganci per il trasporto della mountain bike. Intanto sono partite le attività estive al Corno. Fino al 2 luglio la Scuola di sci è aperta solo venerdì, sabato e domenica. Apertura tutti i giorni dal 3 luglio al 10 settembre. I maestri di sci hanno allestito una serie di campi estivi settimanali per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni dal 3 luglio al 4 agosto e dal 21 agosto al 1° settembre. Tante le discipline sportive affrontate. Infine tre sabati "Over the Top" al rifugio Le Malghe con percorsi di formazione.