È sempre ‘Malamovida’. Ancora caos e degrado. Aggredito Loris Folegatti

Nel libro della ‘Malamovida’ si aggiunge un nuovo capitolo ogni settimana. Ogni weekend. E anche questo, come gli ultimi, non è stato da meno. Non solo per il fiume di persone che continua a intasare ogni metro nel manipolo di strade da piazza Aldrovandi fino a via delle Belle Arti, con disagi e problemi – anche a piedi, ormai, è diventato impossibile passare tra la folla –, ma anche per vere e proprie aggressioni. Come quella subita da Loris Folegatti, residente in zona universitaria e membro del comitato ‘Via Petroni e dintorni’, che poco dopo la mezzanotte di ieri è stato avvicinato da alcuni soggetti.

"Volevo documentare il caos e il degrado come ho già fatto in passato – racconta Folegatti –: ho fatto alcuni video e, mentre riprendevo, mi sono venuti incontro alcuni nordafricani, forse degli spacciatori. Hanno cominciato a chiedere cosa facessi, perché filmavo, e a dire che non potevo riprendere nessuno. Uno di loro mi ha strappato il cellulare di mano e l’ha lanciato via. Fortunatamente è intervenuto uno dei buttafuori del ‘Cafè Paris’, che ha visto la situazione, mi ha difeso e mi ha anche aiutato a scappare. Io, però, ho avuto paura, e per non farmi seguire ho anche aspettato un po’ prima di tornare a casa".

È la cronaca di una zona universitaria diventata insostenibile per chi ci abita o lavora. Non si parla di un caso isolato: anche la titolare dell’edicola Belle Arti è rimasta vittima di un episodio spiacevole.

"Era mattina presto, stavo per aprire, ma sono dovuta rimanere in macchina per almeno mezz’ora: di fronte a me c’erano alcuni soggetti che continuavano a guardarmi, a dire qualcosa, a inveire contro di me – spiega l’edicolante –. Lavoro qui da 31 anni, ma ormai non ne posso più: da un po’ di tempo ho anche deciso di restare chiusa la domenica proprio per evitare il ‘reflusso’ scomodo del sabato sera. Ma è successo anche stanotte (ieri, ndr): qui ballano, urlano, danno calci alle macchine. La questura è attenta, spesso attiva i controlli e i presidi, ma questi soggetti ritornano e, spesso, si confondono anche tra gli universitari".

Un aspetto che ha modificato i connotati alla zona, come riportato sul Carlino da altri residenti, è l’arrivo del cantiere del Comunale, con la chiusura di via del Gusto: "Prima il degrado si concentrava lì, ora si è spostato all’incrocio tra via delle Moline e delle Belle Arti – conclude la commerciante –. Ho notato un peggioramento a cominciare dalla scorsa primavera...". L’edicolante punta il dito anche contro le feste in piazza Scaravilli che, tra rumore e musica alta, aggiungerebbero degrado al degrado (ieri sera, ad esempio, c’è stata la ‘Bolo red night’). Paura, insicurezza, impossibilità di vivere o lavorare. Una Malamovida incontrollata che, insomma, non dà pace a nessuno.