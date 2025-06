"È sicura via Viara a doppio senso?"

Una petizione e un’interpellanza sulla riapertura di via Viara a doppio senso di marcia ma con corsie ridotte. Vanno all’attacco il ’Patto x Castello’ e Fratelli d’Italia, e nel mirino ci finisce Città Metropolitana che ha in capo la gestione della SP21. La civica Patto x Castello, si dice "estremamente preoccupata per la scelta di Città Metropolitana, avallata dal comune, di riaprire al traffico a doppio senso di marcia via Viara. Dopo che a settembre avevamo segnalato la pericolosità di quel tratto e dopo aver aspettato 6 mesi prima che ci si attivasse per mettere in sicurezza il punto stradale in oggetto, ora Città Metropolitana dichiara che provvederà a fare le dovute ispezioni geologiche per capire l’entità degli smottamenti; ci chiediamo, ma questi controlli non andavano fatti prima di riaprire?". Sul tema il Patto ha avviato anche una petizione allo scopo di ottenere da Città Metropolitana "un incontro immediato con la nostra delegazione per un confronto risolutivo del problema in tempi brevissimi".