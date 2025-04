È stata scoperta l’emoglobina variante Romagna

Nel laboratorio unico dell’Ausl della Romagna, a Pievesestina di Cesena, è stata individuata una nuova emoglobina variante, che è stata chiamata ‘Emoglobina Romagna’ in omaggio al territorio dove è stata identificata. La scoperta è avvenuta all’interno del settore di Ematologia, diretta pro tempore dal professor Vittorio Sambri. La nuova emoglobina si distingue per essere "clinicamente silente", ossia non associata né a sintomi né a modifiche dell’emocromo. La sua scoperta è significativa, poiché, può diventare utilissima per uno screening prenatale.