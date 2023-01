E sul web si scatena l’ironia "Troppa fortuna, meglio spartirla..."

"Ma è tua la vincita?". Oppure: "Credo proprio di conoscerlo quel fortunato". E ancora: "Beh, spero che sia stato tu a vincere, ora ti ricorderai anche degli amici…". Il ping pong scorre sui social. Dalle chat di WhatsApp in fibrillazione alla pioggia di commenti su Facebook, dalle condivisioni su Twitter e Instagram agli altri canali di sfogo del popolo della Rete: nell’era del web, a ogni fatto di cronaca corrisponde una reazione (spesso più contraria, che uguale…) su internet. E non poteva essere altrimenti anche per la super vincita della Lotteria Italia, che ha premiato le Torri con il biglietto fortunato da cinque milioni di euro, venduto nella tabaccheria di via Andreini, in San Donato. Innanzitutto, la caccia all’uomo: tra gruppi di amici e chat del calcetto, i bolognesi hanno subito cominciato a indagare per capire chi fosse stato baciato dalla fortuna. Soprattutto, se fosse un amico o un conoscente. Non era mai capitato che il primo premio venisse vinto in città e così, per buona parte della giornata, molti cittadini hanno cominciato a chiedere a destra e a manca per arrivare a ogni indizio in grado di far risalire al ‘colpevole’. Poi, l’ora degli ‘amici di vecchia data’: tanti simpaticoni hanno iniziato a inneggiare a presunte amicizie con il vincitore, o comunque ad avanzare la candidatura per ricevere una fetta del maxi premio.

In particolar modo su Facebook: "Se il vincitore volesse darmi 100mila euro, mica non mi offendo, anzi...", scrive una utente, rispondendo alla notizia sul profilo social del ’Carlino’. "Por... paletta! Ne avevo comprati due da questa tabaccheria", aggiunge un altro cittadino con una punta non troppo velata d’invidia, mentre un terzo commenta: "Più che festeggiare chi ha vinto, propongo un minuto di silenzio per chi ha comprato il biglietto precedente o quello successivo…".

"Il vincitore potrebbe darmene almeno tre?", chiosa un altro. Una valanga di reazioni, tra frasi simpatiche e qualche borbottio di troppo. Non mancano i ‘revisori dei conti’, che sottolineano incessantemente come "lo Stato abbia incassato molto, ma molto di più del montepremi, dalla vendita dei biglietti", così come gli ‘equilibratori sociali’: "Ma perché non fare cinque lotterie da un milione, in modo da accontentare più persone, che sarebbero comunque a posto per tutta la vita?". E’ la cronaca dell’Epifania di una Bologna che, quest’anno, nella calza ha finito per trovare il bottino più grosso e che, ovviamente, non poteva rimanere in silenzio.

Francesco Moroni