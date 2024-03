E sull’ex Masini si decide in primavera. Bando già pubblicato

Ora, con il ricorso accolto dal Tar sugli spazi di Vicolo Bolognetti, i riflettori si spostano inevitabilmente anche sull’ex caserma Masini. Nell’immobile in via Orfeo di proprietà di Cdp – in concessione al Comune – per anni Làbas ha trovato la propria casa, fino agli scontri durante lo sgombero nell’estate del 2017 e alle ultime occupazioni, come quella di Luna, terminata pochi mesi fa con gli attivisti rimasti in presidio sul tetto della Masini per ore. Oggi, però, il destino dell’ex caserma è ancora tutto da scrivere.

A luglio dello scorso anno, il Comune ha attivato il percorso partecipativo che ha portato a novembre al sopralluogo con i cittadini (nella foto) e a un bando, scaduto a dicembre, per far emergere proposte condivise di gestione degli spazi. Quasi 80 le associazioni e i privati cittadini che hanno aderito, poi raggruppati in due macro-cordate: una sotto l’egida di Associazione per l’educazione giovanile (che racchiude Arci, Doc Servizi, Progetto insieme, Libera e non solo) e l’altra della cooperativa Le Macchine Celibi (guidata da Carlo Terrosi), con Albonia e altre realtà. Sono così partiti gli incontri che, tra gennaio e febbraio, hanno provato a mettere insieme le idee dei bolognesi sull’ex Masini, senza però trovare né una convergenza né un punto di incontro capace di mettere insieme le varie realtà sotto un unico cappello.

Così come da indicazioni del percorso collaborativo, è scattata la fase di selezione delle proposte, che saranno scelte da una commissione nominata ad hoc da Palazzo d’Accursio: pochi giorni fa il Comune ha così pubblicato l’avviso pubblico al riguardo.

C’è tempo fino alle 12 del 29 marzo per la formulazione dei progetti definitivi da parte delle cordate. Le proposte saranno selezionate sulla base dei quattro criteri indicati nel bando: rispondenza delle attività previste ai bisogni emersi nel percorso di programmazione condivisa; solidità e innovatività del modello organizzativo; propensione all’apertura rispetto a stimoli ed istanze provenienti dal territorio; sostenibilità economica ed ambientale della gestione. Per ognuna delle voci è attribuibile un massimo di 25 punti (per un totale di 100), ma non solo: "Al fine di garantire che la qualità delle proposte progettuali risulti congrua rispetto agli interessi pubblici da tutelare", si legge nell’avviso, "si ritiene opportuno fissare una soglia minima per l’ammissione in graduatoria pari a punti 12,5 per ciascuno dei quattro criteri".

Sul piatto ci sono 10mila euro, inseriti come spesa nel Bilancio 2024-2026. "Un contributo massimo a parziale copertura delle spese per la realizzazione delle attività", come si legge nell’avviso, che però sembra troppo esiguo per la mole di progetti che i bolognesi vorrebbero trapiantare negli spazi dell’ex Masini. "Troppo poco", mormora qualcuno.

Le proposte emerse nel percorso partecipativo spaziano da musica e spettacoli ad attività per famiglie e presentazioni di libri, da sport e yoga a orti urbani e cura del verde, dai cineforum agli sportelli di orientamento dedicati a migranti e soggetti fragili, fino a spazi di ascolto e supporto psicologico.

Francesco Moroni