È tempo di bellezza e cura di sé In Fiera torna il Cosmprof Cinque giorni di novità internazionali

È tutto pronto: apre oggi la nuova iniziativa dell’attesa fiera del beauty e della cosmetica Cosmoprof Worldwide Bologna, che si svolgerà da oggi fino a lunedì, 20 marzo, in Fiera.

L’edizione dello scorso anno era stata una tappa fondamentale per ridare fiducia all’intero settore, dopo i duri anni di pandemia: coinvolse infatti ben 220.057 operatori, provenienti da più di 140 Paesi, e oltre e 2.700 aziende espositrici da 70 Paesi differenti.

La manifestazione di quest’anno tornerà a svolgersi nel consueto mese di marzo, periodo più adatto ai lanci dei prodotti sui principali mercati, nel pieno rispetto delle principali festività internazionali. La fiera riproporrà i tre saloni dedicati ai comparti del settore: Cosmopack, con tutte le componenti della filiera produttiva, attivo da oggi sabato; Cosmo Perfumery & Cosmetics, dedicato alla profumeria e alle proposte per la cura del corpo per i canali retail, prestige e masstige, aperto da oggi a sabato, contestualmente a Cosmopack; infine Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, che ospita aziende e operatori di prodotto finito, apparecchiature, arredi e servizi destinati al mondo professionale legato a capelli, unghie ed esteticaspa, da domani fino a lunedì.

L’appuntamento con la fiera che esalta la cosmetica a 360 gradi sarà come sempre in Fiera, con ingresso principale in piazza della Costituzione 5e apertura ai visitatori dalle 9.30 alle 18.30.