È tempo di fiera fra raviola e ’brazadèla’

Anzola si prepara alla sua tradizionale festa di metà giugno. Stiamo parlando di Anzola in fiera - sagra d’la raviôla e d’la brazadèla, che giunge alla 36ª edizione. La kermesse è in programma da domani a domenica ed è organizzata dai volontari della Pro Loco in collaborazione con le associazioni del territorio, i commercianti e il Comune. La festa si svolgerà principalmente nelle vie del centro del paese.

"La fiera di giugno – spiega Fausto Franceschi, presidente della Pro loco – è una manifestazione preparata con un grande impegno, che coinvolge tante persone per mesi di lavoro. In programma ci saranno spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini, una mostra di pittura e tanta musica". E Franceschi continua: "La fiera è caratterizzata dallo stand d’la raviôla e d’la brazadèla, sono le raviole e le ciambelle, dolci tipici nostrani, e da attrazioni, spettacoli, mercati e mercatini. Inoltre è prevista, sabato 15 giugno alle 19, nella sala consiliare del municipio, la presentazione del libro dal titolo ‘La chiesa di Spirito Santo – fede, tradizioni, patrimonio artistico’, con interventi di don Paolo Manni, di Paolo Mazzoni e di Gabriele Gallerani. In occasione della festa ci saranno poi i food truck, gli stand gastronomici, che proporranno tante specialità ed i commercianti in strada". Intanto oggi, nell’ambito del pre-fiera, alle 21.30, nell’arena centrale di piazza Berlinguer, è in programma lo spettacolo di danza ‘900 in musica’. Domani alle 18, inaugurazione ufficiale della fiera.

Apertura della mostra collettiva di pittura in municipio; apertura, nelle vie XXV Aprile e Goldoni e in piazza Giovanni XXIII, degli stand enogastronomici, del mercatino artistico e degli stand commerciali, delle associazioni e del libro usato a cura del Centro culturale anzolese. Per quanta riguarda gli spettacoli e l’animazione per i bambini, domani, in piazza Berlinguer, Wanda circus con giochi di magia, mangiafuoco e bolle di sapone; in piazza Grimandi ’Anzola in vinile’ e alle 21 nell’arena centrale Musica live con il gruppo Killer Queen. Mentre venerdì alle 21, nell’arena centrale, Duilio Pizzocchi. A seguire, alle 22, Asia Drag queen show.

Pier Luigi Trombetta