È tempo di giocare: a BolognaFiere arriva Play

"La mossa vincente è tornare a giocare". Evoluzione è la parola chiave della 16esima edizione di Play, il festival del gioco per tutti. Dal 4 al 6 aprile arriva a BolognaFiere la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi analogici, segmento stimato in Italia a circa 1,7 miliardi di euro nel 2024, con una crescita annuale tra il 10% e il 15% e circa 800 nuovi titoli lanciato ogni anno. La rassegna coniuga il gioco con la riflessione culturale. Ed è un’enorme ludoteca nel quartiere fieristico: 43mila mq coperti, 4 padiglioni, oltre 200 espositori, tremila tavoli da gioco e più di 700 eventi in programma. Non solo. Sono attesi grandi ospiti come l’ingegnere aerospaziale e scienziato missilistico Phil Eklund e Bianca Canoza in arte momatoes, designer e artista visiva emergente filippina. Mentre uno degli eventi più importanti prevede l’arrivo in città di Federico Buffa, maestro del racconto sportivo, in dialogo con Nino Ragosta, ceo di Fantacalcio.it. In un mondo pieno di schermi, Play è "sinonimo di crescita, e parte da chi i giochi li crea", sottolinea Silvia Pozzi, project manager Play BolognaFiere. Svagarsi, quindi, aiuta a cambiare prospettiva. In "una tre giorni per i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi, le famiglie e tutte le comunità educanti", argomenta Daniele Ara, assessore comunale alla Scuola. È d’accordo Antonio Bruzzone, ceo di BolognaFiere: "Play approda a Bologna per accogliere più persone e trascorrere giornate di svago e apprendimento". Infatti, è vero che Play fa incontrare "diverse anime mosse da una comune passione", come afferma il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma. In tal senso si inserisce l’Università di Bologna: "I nostri ricercatori e le ricercatrici coinvolgeranno il pubblico con esperienze laboratoriali di un ampio ventaglio di discipline sociali e scientifiche", dichiara Federico Plazzi del dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali. Dopodiché Andrea Ligabue, ludologo e direttore artistico di Play, ha spiegato il boom dei giochi da tavolo: "Oggi tutto si fa online, i board game offrono uno stimolo in più ad aggregarsi". Sponsor della manifestazione è Bper: "Le istituzioni finanziarie hanno il compito di restituire valore economico alla collettività", sottolinea Cecilia Bavera, direttore regionale Emilia Est-Romagna di Bper.

Giovanni Di Caprio